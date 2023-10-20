صحة الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين للتضامن مع فلسطين

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بفتح أبواب ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية للمواطنين اليوم الجمعة، لاستقبال هذا الكم الهائل منهم.

وقام العاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمواطنين بتأدية شعائر صلاة الجمعة بمسجد المديرية، وعقب ذلك تم تأدية صلاة الغائب على أرواح الإخوة والأخوات والأطفال من أشقائنا الفلسطينين.

يأتي ذلك نظراً للإقبال الهائل من المواطنين تضامناً مع الأخوة الأشقاء في فلسطين، وتأييدا لقرارات القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على حقوق مصر والفلسطينيين على حد سواء.