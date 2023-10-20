أهالي الوادي الجديد يدعمون القضية الفلسطينية بوقفة تضامنية

تجمع المئات من أبناء محافظة الوادي الجديد في ميدان الساحة بمدينة الخارجة للتضامن مع إخوتهم في فلسطين غزة، حيث نظموا مظاهرة حاشدة، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على السكان الفلسطينيين.

وقد شارك في المظاهرة مئات الرجال والنساء والأطفال، حاملين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ولافتات منددة بالاحتلال والحصار، ورددوا هتافات تؤكد على دعمهم الكامل لإخوتهم في فلسطين، واستنكارهم للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأعرب المشاركون في المظاهرة عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم اللا مشروط لقضيتهم العادلة وحقهم في الحرية والاستقلال، وطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين والعمل على وضع حد للاحتلال والحصار، وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

جانب من مظاهرات الوادي الجديد