" واحد أثنين . .حق الشهيد فين"هتافات أهالى المنيا بالوقفات الاحتجاجية

نظم شباب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، مظاهرات حاشدة بالألاف وقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطيني ، ورددوا شعارات: "بالروح بالدم نفديك يا أقصي ، واحد اتنين حق الشهيد فين".

وانطلقت المسيرة الحاشدة عقب صلاة جمعة اليوم ، بشارع طه حسين ، وبميدان بالاس، وكورنيش النيل ، واستقرت أمام ديوان محافظة المنيا ، مرددين العديد من الشعارات المناهضة لجيش الإحتلال الإسرائيلي، وشارك في الوقفة التضامنية الألاف من شباب محافظة المنيا ، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، مرددين هتافات ( واحد أثنين ... حق الشهيد فين )، وكان طلاب جامعة المنيا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة علي مدار الأسبوعين الماضيين ، مرددين شعارات بالروح بالدم نفديك يا أقصي. واحد اتنين حق الشهيد فين.

وخرج الآلاف من أبناء عروس الصعيد بشوارع طه حسين وعدنان وكورنيش النيل وميدان الشهداء بالاس سابقا وأمام ديوان عام المحافظة ، وجابوا بعض شوارع المدينة للإعلان عن مساندتهم لقرارات الرئيس وتفويضه في كافة قرارته التي يتخذها للحفاظ علي حقوق الفلسطينين ومناصرة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكان طلاب جامعة المنيا ، قد نظم مسيرة داخل الحرم الجامعي جابت جميع كليات الجامعة ، وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وشارك في الوقفة الطلبة والطالبات من أبناء جامعة المنيا، حيث خرج طلاب جامعة المنيا بعد الإنتهاء من المحاضرات في كافة الكليات، لتنظيم وقفة احتجاجية تعلو فيها أصوات الحماس والتضامن مع الشعب الفلسطيني بالعبارات التي تعطي رساله قوية من داخل الجامعة تضمنت "بالروح والدم نفديك يا أقصي.. والأقصي مش هيروح".

كما توافد عدد من طلاب جامعة المنيا ، علي سيارات مخصصة للتبرع بالدم ، لصالح أبناء الشعب الفلسطيني ، نتيجة للأحداث الغاشمة والعدوان على أهالي قطاع غزة ، وشارك طلاب جامعة المنيا في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، لمساعدة الضحايا وأسرهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ، وقصف مستشفى المعمداني المكتظ بالأطفال والنساء المصابين في مذبحة إسرائيلية ندد بها العالم أجمع .

وندد المتظاهرين من مدن ومراكز محافظة المنيا ، في مظاهرات حاشدة وداعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لمخطط الإحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية بمدينة سيناء بهدف القضاء علي القضية الفلسطينية.