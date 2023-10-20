تأجيل حفل حسين الجسمي في البحرين

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان حسين الجسمي عن تأجيله إلى وقت لاحق، تضامنًا مع الأحداث العصيبة في فلسطين

كان من المقرر إقامة الحفل الخميس 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة الفنان فيصل الأنصاري والفنانة حنان رضا.

وتستمر سلسلة تأجيلات الأحداث الفنية على المستوى العربي سواء على مستوى الغناء أو السينما في مصر والكويت والإمارات وسلطنة عمان، بسبب تصاعد وتيرة الأحداث في غزة.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحسين الجسمي من خلال أغنية “الله يخليك لأهلك” التي حققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها

الله يخليك لأهـلك



تعال أنا مشتاق لك



قلبي إذا نبضه سكت



والله ترى ما أحلك



بموت من شوقي عليك



أبيك وأكثر من أبيك



ياللي انت في عمري شريك



قلبي انا سجلته لك



الله يخليك لأهـلك



تعال انا مشتاق لك



قلبي اذا نبضه سكت



والله ترى ما أحللك"