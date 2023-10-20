النائب أيمن محسب: لا يستطيع أحد الاقتراب من الحدود المصرية (شاهد)

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان المصري الوحيد في الوطن العربي، الذي لديه لجنة متخصصة في الشؤون العربية، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الإفريقية والخارجية.

وتابع “محسب” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة: “نحن المصريين نحمل بداخلنا مشعار العروبة بشكل كبير وت تسمية هذه اللجنة منذ عقود طويلة وتهتم بالشأن العربي فقط”.

ونوه إلى أن النواب بالأمس داخل البرلمان كانوا يتحدثوا بمصداقة عالية وحرارة شديدة تعبيرًا عن غضبهم للمشاهد الدامية التي رأينها في فلسطين، مضيفًا: "دا يعتبر واحد على ألف من اللى الناس في الشارع حسبه بيه، لان كل نائب في البرلمان بيمثل دائرته ويعبر عنها".

الوقوف بجانب أشقائنا في فلسطين

وواصل: “لدينا قضية حقيقة ولابد من الوقوف بجانب أشقائنا في فلسطين والدفاع عن التراب المصري أمر لابد منه بالطبع، والموقف المشرف للرئيس عبد الفتاح السيسي وكلامه الواضح عن القضية الفلسطينية ودفاعه عن الوطن في الحقيقة شرفا ورفع راس المصريين كلهم”.

وشدد على أن المصريين جميعًا مستعدون من الآن أن يذهبوا إلى القدس للدفاع عن أشقائنا في فلسطين دون أي تردد، قائلًا: “يوجد 105 مليون مواطن مصري عايشين في حالة إكتئاب وضغط نفسي ضاغط عليهم بسبب المشاهد الدامية الي يرتكبها الكيان الإسرائيلي مع الفلسطينين”.

الحدود المصرية

وشدد النائب البرلماني، على أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من الحدود المصرية ولا يوجد لدينا أدنى شك في ذلك مؤكدًا أن مصر لديها جيش على استعداد بأن يضحي بكل ما يملك من أجل الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى الشعب المصري اللى مستعد يبقى قبل الجيش.