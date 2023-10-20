الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الجنة للفلسطينين أقرب من سيناء".. شاب فلسطيني من غزة وسط الحشود المصرية

مظاهرات دعم غزة في
مظاهرات دعم غزة في مدينة نصر

قال أحد الشباب الفلسطينين المتواجد وسط الآلاف من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة بمدينة نصر، بأن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وغزة فـ"الجنة أقرب إليهم من سيناء وباقون في أرضهم حتى الموت".
وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.  

ونشرت مديرية أمن القاهرة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بشارع النصر استعدادا لاستقبال الاف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.

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