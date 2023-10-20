مساجد سوهاج تؤدى صلاة الغائب على شهداء غزة

أدى الآلاف من أهالي محافظة سوهاج، بالمدن والمراكز والقرى، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وسط دعوات وتكبيرات المُصلين، عقب صلاة ظهر الجمعة بكافة مساجد المحافظة وعلى رأسها مسجد العارف بالله.

وأكد الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الذى أم المصلين بمسجد العارف بالله، على الدعم الكامل للقيادة السياسية في قرارتها فيما يخص الوضع في غـ زة وفلسـ طين، داعيًا الجميع إلى الوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة.

كما أدى عدد آخر من المواطنين صلاة الغائب، بمساجد رضوان، النصر بطما، مسجد الشهيد بمدينة سوهاج، مسجد محمد عبدالعال بمدينة طهطا، ومساجد الوقف، والزاوية، والمحطة بالعسيرات، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الأوقاف بهذا الشأن.

وشهدت المساجد ومحيطها توافدًا كبيرًا من المواطنين لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وسط دعوات بالنصر لهم على أعدائهم.