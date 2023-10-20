قفزة جديدة بأسعار الذهب اليوم 20 أكتوبر 2023

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، بقيمة 40 جنيهًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2440 جنيهًا للجرام، بعد أن سجل مستويات 2400 جنيها بختام تداولات أمس الخميس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليسجل أعلى مستوياته في شهرين وذلك إثر تصاعد الصراع في قطاع غزة بعد ضرب إسرائيل لمستشفى نتج عنه مئات من القتلى الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد.

وعاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد ليجد الذهب دعم كبير في الأسواق ليتخطى مستويات المقاومة حول منطقة 1930 دولار للأونصة ويقترب الآن من منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة.

تصاعد التوترات في الحرب في منطقة الشرق الأوسط أعادت المخاوف إلى الأسواق المالية، وسط توقعات بتوسع رقعة الحرب وإمكانية تدخل أطراف أخرى في الصراع الأمر الذي يزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية في المنطقة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم الأمر الذي قد ينتقل تأثيره سريعاً إلى الاقتصاد العالمي.

وحول تطور الأوضاع في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة الخميس، إنهم سيرون قريبا غزة من الداخل، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية البرية المتوقعة للقضاء على حماس قد تكون وشيكة.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.