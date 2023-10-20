الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد حماقي: أرباح حفلاتي هتروح للهلال الأحمر دعم للشعب الفلسطيني

حماقي
حماقي

أعلن النجم محمد حماقي، التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 

وكتب المطرب حماقي، عبر حسابه الرسمي قائلًا: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".

 

وتابع : "بما ان السلاح اللى فى ايدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".

 

وتفاعل جمهور ومتابعو النجم محمد حماقي، مع المنشور معبرين عن إحترامهم وحبهم الكبير له ولإنسانيته، وداعيين للشعب الفلسطيني.

 

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية

يذكر أن أعلن مؤخرًا عدد من نجوم الفن تأجيل حفلاتهم نظرًا للظروف التي تشهدها دولة فلسطين، ومنهم : "الهضبة عمرو دياب، أنغام.

مواد متعلقة

سهير المرشدي رئيس لجنة تحكيم بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

هجوم شرس على أصالة بعد إحيائها حفل مهرجان الغناء بالفصحى.. صور

ما هو حفل توزيع جوائز MTV بعد إلغائه بسبب أحداث غزة

قصة وأبطال حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" قبل انطلاقها

تعرف على لجنة تحكيم «كوميدي ستارز 3» بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القائمة الكاملة للأفلام المشاركة بمهرجان أيام قرطاج السينمائي

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

أهم المحطات في حياة هناء عبد الفتاح بذكرى وفاته
الجريدة الورقية