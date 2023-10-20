أهالي الشرقية يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى الآلاف من المواطنين صلاة الغائب، بمساجد محافظة الشرقية، على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

وقال الدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، الذي أم المصلين في مسجد سادت قريش بمدينة بلبيس، إن صلاة الغائب التي تمت اليوم عقب صلاة الجمعة، تأتى مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة من الأطفال والنساء المدنين الأبرياء.

ولفت إلى أنه تم أداء صلاة الغائب في ستة مساجد كبرى بالمحافظة لإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء اشقاءنا الفلسطينيين، وهم: مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس، ومسجد الفتح بمدينة الزقازيق، ومسجد النصر الكبير بمدينة ديرب نجم، ومسجد زاد المعاد بمدينة العاشر من رمضان، ومسجد النصر بمدينة أبو حماد، ومسجد النصر بمدينة القنايات.

وقد شارك المئات من أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، في الوقفة التضامنية الأربعاء الماضي، لتأييد ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافضة للتهجير الفلسطيني، ونندوا بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وحتى الآن بمدة أكثر من 14 يوما، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلي والجرحي بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بعد قصفه لمستشفى الأهلي المعمداني، ومسجدا في جباليا شمال قطاع غزة، وكنيسة القديس بوفيليوس الأثرية بغزة.