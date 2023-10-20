وقفة احتجاجية بنادي سموحة تضامنًا مع أبناء الشعب الفلسطيني

في موقف جديد لابناء نادي سموحة السكندري قرر مجلس إدارة النادي ان يقوم النادي بوقفة احتجاجية اعتراضا على المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي .

وقرر مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فرج عامر ان يتجمع عدد من اعضاء النادي عند البوابة الرئيسية للنادي عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالنادي ومن ثم التوجه إلى منطقة التجمع الرئيسية بمدينة الأسكندرية بميدان محطة سيدي جابر للوقوف مع جميع أطياف الشعب المصري لتأييد الموقف المصري والقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشعب الفلسطيني وايضا رفض الخطط الأسرائيلية بشأن توطين ابناء غزة بارض سيناء الحبيبة .

هذا ومن المنتظر ان يتجمع عدد كبير من اعضاء النادي عقب انتهاء صلاة الجمعة حيث سيتم التوج الى ميدان سيدي جابر بالأعلام المصرية والفلسطينية