صلاة الغائب على شهداء غزة بمساجد القليوبية

حددت وزارة الأوقاف 120 مسجدا على مستوى مراكز ومحافظات الجمهورية لصلاة الغائب على شهداء غزة عقب صلاة الجمعة.

وحددت الوزارة مجموعة من المساجد بمحافظة القليوبية لأداء شعائر صلاة الغائب على الشهداء وهي :

مسجد ناصر في الفلل بمدينة بنها ويؤوم المصلين الشيخ صبري ياسين مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

مسجد العليمي في مدينة طوخ ويؤوم المصلين الدكتور عبدالرحمن رضوان مدير الدعوة.

مسجد الشامخية في بنها ويؤوم المصلين الدكتور رمضان عفيفي مدير المراكز الثقافية.

مسجد سيدى راجح في بنها ويؤوم المصلين الشيخ صفوت أبو السعود مدير المديرية.

مسجد سيدى عواض في مدينة قليوب ويؤوم المصلين الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني.

مسجد المجمع الإسلامي في مدينة العبور ويؤوم المصلين ويؤوم المصلين الشيخ بشري محمد عبدالقادر مدير إدارة العبور.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن ذلك يأتي مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة، وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، داعية الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

وفى سياق متصل توافد المئات من أبناء المراكز على مستوى محافظة القليوبية ، صباح اليوم الجمعة، إلى ميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية للمواطنين لدعم القضية الفلسطينية.

وتستقبل ميادين محافظات مصر، بعد قليل، آلاف المتظاهرين دعمًا لأهالينا في قطاع غزة، عقب الهجمات الإسرائيلية الغاشمة خلال الأيام الماضية.

وتأتي المظاهرات في كافة المحافظات، دعمًا أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى مصر، إذ أكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: مصر دولة ذات سيادة، حيث إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

لمزيد من أخبار المحافظات إضغط هنا