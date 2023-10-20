سفير مصر في براج يناقش مع وزير الصناعة التشيكي تعزيز التعاون اقتصاديًا

التقى السفير محمود عفيفي، سفير مصر في براج، مع Jozef Síkela وزير التجارة والصناعة التشيكي، حيث شهد اللقاء تناول سبل دفع التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والفرص المتاحة في هذا الإطار، وذلك في ضوء القدرات والخبرات الهامة التي يتمتع بها البلدان، خاصة في قطاع التصنيع، وأخذا في الاعتبار علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين الجانبين، وتدشين حركة التجارة والاستثمار بينهما منذ عقود.

استعرض السفير المصري خلال اللقاء التطورات الكبيرة التي شهدتها العديد من قطاعات العمل الاقتصادي في مصر على مدى السنوات الأخيرة، مع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومتطورة في العديد من محافظات مصر، إضافة إلى عملية التحديث المتكاملة التي شهدتها البنية التحتية اللازمة لتحقيق الطفرة المطلوبة في هذا المجال، واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع الإشارة إلى عضوية مصر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الاقليمية الهامة، والجهود الجارية لجعل مصر مركزاً دولياً وإقليمياً رئيسياً لتداول الطاقة الجديدة والمتجددة.

تطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والتشيك

من جانبه، أكد الوزير التشيكي الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لدفع التعاون المشترك مع مصر في مجالات العمل الاقتصادي ذات الأولوية للطرفين، مؤكداً أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة والطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر تؤكد أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الاقتصادية بين مصر والتشيك، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى عمل القطاع الخاص، وبما يسمح بتحقيق طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية.