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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ما هو حفل توزيع جوائز MTV بعد إلغائه بسبب أحداث غزة

حفل توزيع جوائز MTV
حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية

أعلنت إدارة  حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية، خلال الساعات الماضية، إلغائه الذي كان مقرر إقامته في باريس يوم 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك بسبب مخاوف أمنية والوضع الراهن في العالم، وسط أحداث غزة.

 

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات عن حفل MTV الأوروبية:-

 

ويشار إلى ان حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية MTV كان من المقرر إقامته في باريس يوم 5 نوفمبر المقبل، وجاء إلغائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصراع الدائر في المنطقة. 

 

يقدم حفل MTV عروض غنائية واستعراضية مبهرة من الفنانين، كان يبث على الهواء مباشرة كل عام في أكثر من 150 دولة. 

 

يذكر ان كان من المقرر أن يحضر حفل MTV هذا العام، مجموعة كبيرة من  المشاهير في مجال الغناء، وكان من المفترض أن يقام هذا العام في فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما.

 

جدير بالذكر أن أقيم حفل MTV العام الماضي في ألمانيا، وتصدرت تايلور سويفت قائمة الفائزين، وحصلت على 4 جوائز من بين 6 ترشيحات هامة.

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