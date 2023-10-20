مباحثات مصرية ليبية لزيادة سبل التعاون الاقتصادي

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تعاون اقتصادي مصري ليبي جديد في القطاعات المختلفة علي الصعيد التجاري والاستثماري.



جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي ليبي لغرفة القاهرة أمس الخميس واستقبل الوفد الليبي نيابه عن رئيس الغرفة شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد امين صندوق الغرفة واشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة فيما تكون الوفد الليبي من "عادل المصري الجعفري مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية- علي البهلول مدير الشركة المنظمة للمؤتمر الدولي المنتظر تنظمية خلال الفترة القادمة -المهندس محمد الحجاوي وكيل الهيئة العامة للمناطق الصناعية - عبدالله القماري مدير شركة الروفان للمقاولات العامة".



وبحث الجانبان سبل التعاون في الفترة القادمة علي الصعيدين الاستثماري والتجاري خاصة ان مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية تحتم مناقشة طرق جديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة.



شريف يحيي اكد علي ان غرفة القاهرة تفتح زراعيها لزيادة التعاون مع الاشقاء في ليبيا في كافة المجالات خاصة علي الصعيدين الاستثماري والتجاري المتبادل وهناك تشجيع من القيادة السياسية المصرية علي دعم العلاقات المصرية مع كافة اشقائنا بالدول المختلفة مشيرا الي اهمية دراسة احتياجات سوقي البلدين وتحديد الملفات والمميزات والسعي الي الدخول مباشرة في العمل وان كل احتياجات الجانب الليبي سيتم مناقشتها مطالبا باهمية وجود ملف كامل يتضمن كافة مطالب ومقترحات الجانب الليبي لعرضه علي مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم مشددا علي ضرورة وجود تكامل مصري ليبي في المرحلة القادمة في مختلف الشئون الاقتصادية.



وإستفسر اللواء صلاح العبد عن الوضع الامني فيما يتعلق بالاستثمار في ليبيا خاصة ان اي مستثمر من أولوياته العامل الامني مشيرا الي اهمية التعاون مع الاشقاء في ليبيا في انشطة كثيرة بعد بحث كافة الامور التي يتطلبها التبادل الاستثماري والتجاري علي كافة الاصعدة وان الجلسات المباشرة بين الجانبين تعبتر صحية جدا للوصول الي تعاون مثمر يفيد البلدين.



فيما استفسر اشرف هلال عن اهم التسهيلات التي يقوم بها الجانب الليبي للمستثمرين خاصة المصريين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وطرق التمويل والمميزات بشكل عام من اجل دراستها وتحديد سبل التعاون في الفترة القادمة.



من جانبه قال عادل المصري الجعفري مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية الليبية ان ليبيا بها مناطق صناعية عديدة وتتيح مميزات علي كافة الاصعدة سواء الضريبية او الجمركية وكذلك طرق التمويل والمواد الخام في كافة الانشطة مشيرا الي قوة القيمة الشرائية في ليبيا والتي تشجع علي دخول السوق الليبي خاصة للاشقاء المصريين وانه سيتم اعداد ملف كامل سيتم ارساله للغرفة به كافة تفاصيل المناطق الصناعية واماكنها ومميزاتها ويتم حاليا الترتيب لتظيم مؤتمر دولي لتدشين بعض التعاقدات التي ستتم مع المستثمرين بالسوق الليبي سيشارك به عدد من كبري الشركات الاستثمارية من مختلف الدول وسيتم الاعلان عن موعده وامكانه فور الانتهاء من الترتيبات النهائية له.