الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم: عودة الدوري السعودي..الاتحاد يلتقي التعاون

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الدوري السعودي في الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية بالمملكة، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية للمنتخبات.
 

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اليوم.. إنطلاق الجولة العاشرة من الدوري السعودي باكتساح هلالي وغيابات بالجملة

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أبرزهم الهلال والخليج.. والتعاون ضد اتحاد جدة.. مواعيد مباريات الدوري السعودي غدًا

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بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.. جدول مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري السعودي

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الاصابات تربك حسابات مدرب الهلال السعودي قبل استئناف الدوري غدًا

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لعنة الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي

 

مباريات اليوم الجمعة:

الأخدود أمام الفيحاء
التعاون في مواجهة نظيره الاتحاد
الهلال في مواجهة الخليج 
الفتح يلاقي أبها 

كان المنتخب السعودي قد تعرض خسارة ثقيلة أمام نظيره المالي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس الثلاثاء بالبرتغال، في مواجهة ودية تأتي ضمن الأجندة الدولية.

تقدم المنتخب المالي بالهدف الأول عبر اللاعب موسى دومبيا عند الدقيقة 14، قبل أن يضاعف تراوري النتيجة لمنتخب القارة السمراء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط بتقدم مالي بثنائية من دون رد.

وخلال مجريات شوط اللقاء الثاني وعند الدقيقة 58 تمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق عبر لاعبه سالم الدوسري، قبل أن يسجل اللاعب لاسين ثالث أهداف مالي خلال المواجهة، لينتهي اللقاء بتفوق منتخب القارة الأفريقية.

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