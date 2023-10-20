الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مطار العريش لفتح معبر رفح

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش، استعدادا لفتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن التصعيد العسكري في قطاع غزة كارثي على السكان.

وتعيد المعدات المصرية إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

جرافات وشاحنات محملة بمواد البناء دخلت معبر رفح

ودخلت جرافات وشاحنات محملة بمواد البناء من الجانب المصري منذ قليل لمعبر رفح البري في المنطقة الآمنة بين الحدود الفلسطينية والسياج الأمني الإسرائيلي، وذلك لإجراء عمليات إصلاح الطريق بمدخل المعبر تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني .

واكدت مصادر من الجانب المصري، أن عدد من الشاحنات المحملة بالزلط والحصى وجرافات وأواناش سمح بدخولها لإصلاح الدمار الذي لحق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتجهيز الطريق ورفع ما به من العوائق، وذلك كخطوة تمهيدية لإدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي تنتظر على الجانب المصري لليوم العاشر على التوالي.