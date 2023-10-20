قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة، طالت 44 فلسطينيًا، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كما أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة صوريف وبلدة السموع فجر اليوم، واعتقلت 32 فلسطينيًا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، أكثر من 6000 حالة اعتقال.

حملات الاعتقالات

يذكر أن وتيرة حملات الاعتقالات زادت بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى بالضفة والقطاع، وألحق دمارًا هائلًا بالمستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية في ظل قطع متعمد للكهرباء والمياه، ومنع لدخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية لسكان غزة.