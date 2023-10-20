صحة الدقهلية : ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر

نظمت الإدارة العامة لطب الأسنان التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع إدارة التدريب بوزارة الصحة ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان بنستشفيات الدقهلية على تطبيقات واستخدامات الليزر في مجال طب الأسنان وذلك برعاية الدكتور شريف مكين وكيل الصحة بالدقهلية و اشراف الدكتور محمد ابو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية.

شارك التدريب نحو 33 طبيب اسنان ., حيث تم عمل Live demo وقام بالتدريب كوادر مركز تدريب الاسنان الدكتور محمد العيسوي والدكتور كريم عوني تحت الإشراف المباشر للدكتورة نيفين حماد مسئول التدريب بالإدارة العامة لطب الأسنان

وأعرب الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية عن خالص شكره للدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة اماني اسماعيل مدير مركز تدريب الاسنان للتعاون والجهد المبذول فى نجاح ورشة العمل

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية.