إشادة أممية تبرز دور مصر في رفع المعاناة عن قطاع غزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “إشادة أممية بدور مصر في رفع المعاناة عن قطاع غزة”.

وذكر التقرير أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "يونيسيف" أكدت أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية في إطار الاستجابة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتي سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

قطاع غزة

ونوه التقرير إلى أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة وما يشهده من ارتكاب فظائع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كان ولا يزال لمصر دور قوي لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والذي يتضح لمختلف المنظمات الدولية التي تشيد بدور الدولة المصرية تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين.

منظمة الصحة العالمية في مصر

وأكدت منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك مباحثات ومساعٍ مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري على أعلى المستويات لتقديم الدعم والمساعدات للسكان في قطاع غزة مؤكدة إدانة المنظمة بقوة للهجمات على المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار التقرير إلى أن مصر تلعبًا دورًا هامًا في تسهيل وصول آلاف الأطنان من المساعدات أمام معبر رفح بالتنسيق مع المنظمات الدولية.