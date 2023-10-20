أسطورة " ابوليفه " المهجور من مئات السنين بالفيوم | تفاصيل

دير "ابو ليفة " واحدة من الاديرة التى تضمها محافظة الفيوم والتى يبلغ عددها كما جاء فى كتاب كنائس واديرة محافظة الفيوم منذ انتشار المسيحية حتى العصر العثمانى للدكتور فتحى خورشيد ثمانية اديرة الى جانب ثلاث عشر كنيسة تقام فيها الطقوس الدينية فى عصره وانها كانت موزعه على بلاد اقليم الفيوم .

ودير "ابو ليفه " واحد من هذه الاديرة الذى تم هجره من مئات السنين ويكاد يشبه الكهوف القديمة وهو يقع فوق حافة صخرية لجبل "ابو ليفه" ومنها استمد اسمه على مسافة 15 كيلومتر فى الجانب الشمالى لبحيرة قارون والى الشمال من معبد قصر الصاغة الاثرى بحولى ثلاثة كيلو مترات .

ويتميز الدير كما يقول ابراهيم رجب مدير عام الاثار الاسلامية السابق بالفيوم بـ "القلالى" - صوامع الرهبان- وهى منحوته فى الصخر مشيرا الى ان اول اشارة الى هذا الدير جاءت اثناء زيارة الرحالة "فانسليب" عام 1672 عند حديثه عن الضفة الشمالية لبحيرة قارون مؤكدا وجود دير مهجور باسم ابوليفه.

وفى القرن العشرين زار الاثريان كيت طومسون وجاردنر الدير وقدما وصف للدير مشيرين الى انه منقور فى صخرة "مثلثيه" الشكل شديدة الانحدار تقع فى نطاق منطقة صخرية تنتمى الى العصر "البليستوسين". ويرجح ان الدير كان مستخدما فى القرن السابع حتى التاسع الميلادى.

ويضيف "رجب" ان الدخول للدير يكون خلال فتحة علوية شديدة الانحدار فى قمة جبل ابو ليفه ويؤدى المدخل الى القلاية الاولى وهى مستطيلة الشكل بابعاد 8,5 طول و5,5 عرض ومنها الى قلاية اخرى تشبه الاولى ولكنها اقل اتساعا وبهذه القلاية بئر عمقه حوالى 10 امتار .كما يوجد ممر قصير وضيق بطول الواجهة يؤدى الى قلايات بعضها مفتوح وبعضها مغلق بالصخور وجميع القلايات محفورة فى الصخر وارتفاعها لا يزيد على 2,5 متر ومن الملاحظ ان السقف والجدران كان مغطى بطبقة "جصية" بيضاء تبقى بعضها خاصة فى سقف القلاية الاولى وتوجد عليها كتابات قبطية باللون الاحمر بالاضافة الى اجزاء من صور جدارية لقسيسين ورهبان فى سقف القلاية الاخرى .

ويشير الى ان المنطقة المحيطة بالصخرة المنحوت بها قلايات الدير مليئة بالشواهد الاثرية "شقف وفخار وزجاج" مما يدل على ان هذا الدير كان عامرا بالحياه قبل هجره.