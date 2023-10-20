تفاصيل القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل نحو 15 مليون جنيه تربحهم من أعمال غير مشروعة في النقد الأجنبي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غيرمشروعة بالإضافة إلى الاشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية و عقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعدما تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى قررت نيابة المرج حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب برش خرطوش؛ لتدخله للدفاع عن فتاة بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بأنه أثناء سير 2 من المتهمين مُستقلان دراجة نارية، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضا، فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.

وأضافوا بأنهما عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه، استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة"، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص).

بالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.