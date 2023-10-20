بكين: أكثر من 1000 صيني غادروا إسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن وزارة الخارجية الصينية، أعلنت اليوم الجمعة، أن أكثر من 1000 مواطن صيني غادروا إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين حركة المقاومة الفلسطينية.

وكان قد أرجع تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط، في تصريحات له الخميس، سبب الأزمة بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة إلى عدم وجود ما يضمن حقوق الفلسطينيين.

وزارة الدفاع الإسرائيلية

يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قالت اليوم الجمعة، إن الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال قصفت أكثر من مئة هدف عسكري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال ليل الخميس، بما في ذلك نفق تحت الأرض ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية.

المقاومة الفلسطينية

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أن مجموعة من المقاومة الفلسطينية حاولت إطلاق صواريخ على طائرة وتم تحييدها بضربة مستهدفة على مدينة غزة، وتم تحييد خلية إرهابية تابعة للمنظومة الجوية التابعة للمقاومة الفلسطينية في غارة مستهدفة على مدينة غزة، بعد محاولتها إطلاق صواريخ على طائرة".

بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير أصول وأسلحة إرهابية كانت موجودة في مسجد في حي جباليا، والذي كان تستخدمه المقاومة الفلسطينية كنقاط مراقبة ونقطة انطلاق".