انطلاق قمة الرياض بين دول الخليج ورابطة آسيان

انطلقت قمة "الرياض" بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث سيناقش قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة خطة عمل مشتركة حتى عام 2028 لتعزيز التعاون بين دول المجلس والرابطة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب.

وبدأت أعمال القمة الخليجية ورابطة الآسيان‬ برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الجمعة.

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا، نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية، ومن المتوقع أن تُثمر القمة عن رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين إلى «المستوى الاستراتيجي»، واستكشاف الفرص الجديدة على صعد عدة.

ووفقاً لمتحدث من وزارة الخارجية السنغافورية قال لـ"الشرق الأوسط" إن الزعماء سيناقشون في قمتهم التاريخية "سبل تعزيز العلاقات، وتوسيع التعاون، ليشمل مجالات جديدة وناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي".

وقد اكتسبت العلاقات بين المنطقتين زخماً، وتشهد تطوراً وفاعليّة ملحوظَين، حيث وقّعت الدول الأعضاء جميعها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وثيقة الانضمام لـ"معاهدة الصداقة والتعاون" في جنوب شرقي آسيا، مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وكانت البحرين، أول دولة خليجية تنضم إلى المعاهدة، بعد توقيعها على وثيقة الانضمام في نوفمبر 2019 بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، قبل أن تلحق بها بقيّة دول الخليج خلال العام الماضي والعام الحالي، وتنضم إلى المعاهدة، في تأكيد على أهميتها في مجال التعاون في منطقة جنوب شرقي آسيا، لا سيما أنها تتفق مع "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

محمد بن زايد يصل الرياض

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى مدينة الرياض ليرأس وفد الدولة إلى "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

ويضم وفد الدولة إلى القمة كلا من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعلي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، وأنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن رابطة آسيان تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا، هي: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

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