غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.



واستقبل سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة الملحق التجاري الهندي حيث بحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.



وقال سيد النواوي إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من اجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث افاق جديدة مع كل الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية علي صعيد انشطة مختلفة.



ونوه "النواوي " إلى أهمية مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وتسهيل الاجراءات امام المصدرين والمستوردين من البلدين لبحث مطالب السوقين والسعي الي تلبيتها خاصة ان مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة مشيرا الي اهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.



جاء ذلك في الوقت الذي اكد فيه الملحق التجاري الهندي علي ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة اي معوقات من اجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك وان السفارة لديها اتم الاستعداد للتدخل وحل اي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.