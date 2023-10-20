درجة الحرارة بالفيوم اليوم العظمى 32 درجة مئوية

تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعه ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة التى تسجل اليوم 32درجة مئوية بزيادة درجة واحدة عن امس الخميس وتعاود الانخفاض بمقدار درجة واحدة يوم السبت والاحد وتصل الى 32 درجة يوم الاثنين و تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 17و19 درجة وقد سطعت الشمس منذ صباح اليوم .

على جانب اخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعه هدوءا فى اغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى بسبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من امام البنك الاهلى حتى كلية طب اسنان بسبب اعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحروالتى لازالت مستمرة من عدة اسابيع .

هدوء فى المسلة والفنية

ويشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم هدوءا وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصدرهدوء ا فى الحركة المرورية .

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون" دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

كما اشتكى المواطنين من الزحام ليلا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح .

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، و أن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.