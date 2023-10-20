الذهب يسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ليسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تقترب من نهايتها.

وحول تطور الأوضاع في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة الخميس، إنهم سيرون قريبا غزة من الداخل، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية البرية المتوقعة للقضاء على حماس قد تكون وشيكة.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2720 جنيها.

عيار 21 يسجل 2380 جنيها.

عيار 18 يسجل 2040 جنيها.

الأسواق في انتظار خطاب باول

الحدث الرئيسي في الأسواق العالمية هو خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك من أجل الحصول على مزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة بعد التعليقات الحذرة الأخيرة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

عضو البنك الفيدرالي جون ويليامز أشار في تصريحات له أن التضخم قد تراجع في الولايات المتحدة قليلاً ولكن لا يزال أمام الفيدرالي الأمريكي مشوار طويل لإعادة التضخم إلى المستهدف 2%، ولكن في مرحلة ما سيكون من المنطقي البدء في خفض أسعار الفائدة، بينما صرحت عضوة الفيدرالي ميشيل بومان أن معدل التضخم انخفض ولكنه لا يزال مرتفعاً للغاية مقارنة مع مستهدف البنك، وذلك مع استمرار الإنفاق على السلع بدلاً من التباطؤ بفعل مستويات الفائدة المرتفعة.