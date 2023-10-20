«الشيوخ» يؤيد ويدعم الرئيس السيسى فى أي إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين الحدود ودعم الشعب الفلسطينى

المجلس يلبى دعوة «رئيس برلمانية الوفد» بالتصفيق لدعم شعب مصر وجيشها ورئيسها

عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأحداث فى الأراضى الفلسطينية، وألقى عبد الرازق كلمة فى افتتاح الجلسة الطارئة التى دعا لها المجلس أول أمس الأربعاء، وجاء فى نص الكلمة:

السادة الأعضاء.. إن مجلس الشيوخ يتابع، بكل أسى وألم، الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشى غير المبرر، والذى يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

ومجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقى، تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى فى مستشفى الأهلى المعمدانى شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل.

فضلاً عن الدمار الشامل الذى ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقى من بعض الدول الغربية.

ومجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم فى أول جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات تلك الحرب؛ لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم. ويدعو المجتمع الدولى وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها، كما يدعو مجلس الأمن الدولى إلى القيام بدوره فى حماية الشعب الأعزل، وفى حماية الأمن والسلم فى هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولن ينجو منها أحد.

كما يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة فى ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التى يعيشها أهالى القطاع.

ومجلس الشيوخ إذ يدين تلك الحرب، فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصرى - بكل طوائفه- إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. حفظ الله مصر والأمة العربية، وإننى أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى.

من جهته أكد النائب ياسر الهضيبى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بأن مصر دائما تكتب تاريخها بأيديها وتصنع حاضرها ومستقبلها بايديها وتتخذها قراراتها لا يملى أحد على زعيمها.

وأضاف الهضيبى فى كلمته فى الجلسة العامة الطارئة أول أمس أن إسرائيل لا تخيب الظن فى أنها دولة بلطجية ملطخة بالدماء من مجزرة بحر البحر إلى مجزرة المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، هذه هى إسرائيل ودائما نقولها تسقط إسرائيل تسقط إسرائيل.

ودعا رئيس برلمانية الوفد إلى تقديم التحية والتصفيق الى جيش مصر العظيم وشعب مصر العظيم ورئيسها البطل الشجاع وضجت القاعة بالتصفيق فى رسالة دعم من نواب البرلمان.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح، فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومى المصرى.

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فيها: «سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا».

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ عبروا باستفاضة عن الذى يجيش فى صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيونى.