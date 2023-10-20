«بوينج» تنقل القنابل الأمريكية الدقيقة لإسرائيل

كشفت اليوم مصادر أمريكية عن أن شركة «بوينج» تعمل على تسريع عمليات تسليم ما يصل إلى 1800 مجموعة من المعدات التى تحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر دقيقة التوجيه إلى إسرائيل.

ونقلت المصادر عن مساعدين فى الكونجرس ومسئول أمريكى قولهم إن عمليات التسليم السريعة لذخائر الهجوم المباشر المشترك، أو ما يعرف بـ«JDAM»، من شركة «بوينج» إلى إسرائيل ضمن عملية اتفاق بيع تجارى مباشر فى عام 2021 والذى تبلغ قيمته حوالى 735 مليون دولار. وينص البيع على التسليم على مدى عدة سنوات، ولكن تم تسريع هذا الجدول الزمنى منذ هجمات حماس على إسرائيل فى 7 أكتوبر. هذه المجموعات مخصصة لقنابل تزن 500 رطل (227 كجم) وأثقل.

وأكد مسئول أمريكى العملية بحسب تقرير لـ«بلومبرج» مضيفًا أن البنتاجون قدم التوجيهات لكنه لم يشحن المعدات على طائرات عسكرية أمريكية لأنها جزء من عملية بيع مباشرة. قد يطلب أعضاء مجلس الشيوخ من وزير الدفاع لويد أوستن تفاصيل جميع عمليات نقل الذخائر إلى إسرائيل، بما فى ذلك مجموعات «JDAM» وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، فى إحاطة سرية فى وقت لاحق من يوم الأربعاء الماضى.

كانت القوات الجوية للاحتلال قد كشفت فى منشور بتاريخ 12 أكتوبر على موقع التواصل الاجتماعى «X» تويتر إنها أسقطت 6 آلاف قنبلة على أهداف تابعة لحماس فى الأيام الخمسة الأولى من الحرب لكنها لم تحدد نوعها.

وكانت عملية البيع فى عام 2021 مثيرة للجدل عندما أخطرت إدارة الرئيس جو بايدن الكونجرس بها. وتحرك السيناتور بيرنى ساندرز وبعض أعضاء مجلس النواب لمنع البيع المقترح احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة فى ذلك الوقت، لكن لم يتم التصويت عليه، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.

وكشفت وكالة «بلومبرج نيوز» الأسبوع الماضى عن أن شركة «بوينج» قامت بتسريع شحن طائرة إسرائيلية مكونة من ألف قنبلة صغيرة القطر بوزن 250 رطلاً والتى كانت أيضًا جزءًا من بيع مايو 2021.

وأوضحت أنه يمكن لـ«JDAM» تحويل القنابل غير الموجهة بوزن 500 و1000 و200 رطل إلى ذخائر يتم إطلاقها من مسافة 15 ميلاً (24 كيلومترًا) وتكون قادرة على ضرب أهداف على بعد 16 قدمًا (5 أمتار) إلى 96 قدمًا من نقاط الهدف المقصودة اعتمادًا على نوع الملاحة المستخدمة، وفقا لصحيفة حقائق القوات الجوية الأمريكية.

وأضافت أنه يمكن إسقاط «JDAM» من مجموعة متنوعة من الطائرات، بدءًا من قاذفات القنابل B-2 وB-1B إلى مقاتلات F-15E وF-16 وF-22 وF-35A، وفقًا لتقويم القوة الجوية السنوى لاتحاد القوات الجوية والفضاء.

واكدت أن التسليم الجديد منفصل عن حوالى 12 ألف «JDAM» تم بيعها لإسرائيل فى عام 2012 والمبيعات العسكرية الأجنبية لعام 2015 التى نفذتها الحكومة الأمريكية.