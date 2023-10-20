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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تسجل قمة تاريخية غير مسبوقة بمكاسب121 مليار جنيه

تداولات البورصة
تداولات البورصة

عزفت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي سيمفونية رائعة، حيث سجلت مؤشراتها مستويات تاريخية، غير مسبوقة.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 121 مليار جنيه، بنسبة صعود 9%، ووصلت إلى مستوي 1.473.0 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 11.2%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 235.7 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول   4.2 مليار ورقة منفذة على 577 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول188.8 مليار جنيه، وكمية تداول 3 مليار ورقة منفذة على 366 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح  مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 8%   ليصل إلي مستوى21616 نقطة، محققا بذلك قمة تاريخية جديدة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.7%، كما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 7%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على4% مسجلين صافي مبيعات بقيمة 274 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 7% محققين صافي عمليات شراء 149مليون جنيه.

 

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