نشرة التوك شو.. سيناء خط أحمر وإبادة جماعية في غزة

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة التي لجأ إليها مئات النازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

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اللقطات الأولى من قصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالرد القوي للمطربة أنغام على متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مؤكدًا أنها أظهرت قوتها الخشنة أمامه.

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تعليق عمرو أديب على خناقة أنغام وأفيخاي أدرعي

علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس والتي يحتمي بها مئات النازحين بغزة.

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وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إبادة حقيقية للفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مؤتمر مصر للسلام سيجد مخرجا لإسرائيل من الحرب في غزة.

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وجدي زين الدين: مؤتمر مصر للسلام سيعمل على استكمال مفاوضات فلسطين وإسرائيل

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مؤتمر مصر للسلام الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت المقبل، مهم وأساسي، موضحًا أنه حتى الآن هناك 31 دولة ومنظمة ستشارك فيه.

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وجدي زين الدين: مؤتمر مصر للسلام رسالة بأن القضية الفلسطينية لن تموت

عبر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن استنكاره لممارسات الاحتلال في غزة، الذي قتل النساء والأطفال والشيوخ في الغارات المستمرة على القطاع.

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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قصف مستشفى غزة تذكرنا بمدرسة بحر البقر (فيديو)

عبر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن أمله بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «المقاومة وردود الفعل الفلسطينية نتيجة وليست سبب، السبب هو الاحتلال»، مشيرا إلى أن أولوية تحرك القيادة الفلسطينية الآن هي وقف الاعتداء وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

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محمود الهباش: الرئيس الفلسطيني مناضل ولا يجوز المزايدة عليه.. فيديو

أعلن الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، رفضهم مخطط الاحتلال الذي يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن قائلا: “إما أن نعيش أحرارا أو نموت كراما”.

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قيادي بحركة فتح يكشف مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

أشاد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، بقوة الفلسطينيين ضد الاحتلال، وأثنى على تضامن الشعب المصري بمختلف فئاته لنصرتهم والوقوف خلف قيادته السياسية، مؤكدًا أن مظلمة الشعب الفلسطيني أكبر مظلمة تاريخية.

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مختار غباشي: أمريكا صنعت إسرائيل وتريد تصفية قضية فلسطين على حسابنا (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تصديها لمجموعة من المسيّرات الحوثية أطلقت تجاه سفينة عسكرية أمريكية قرب اليمن ولا إصابات بين صفوفهم، وفق ما ذكرته فضائية “العربية” في نبأ عاجل.

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البنتاجون: تصدينها لهجومين على قواتنا بالشرق الأوسط وسنزود إسرائيل بالقذائف

قال الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي من رام الله، إن مصر تقود حراك عربي عالمي في لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، متابعا الفصائل الفلسطينية اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية وشكلت القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية في فلسطين.

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استنكر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصف الاحتلال لغزة، وكذلك استهداف مسجد في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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الأعلى للشئون الإسلامية عن قصف غزة: الصراع لن ينتهي إلا بالقوة (فيديو)

وصلت أضخم طائرة مساعدات إغاثية إلى مطار العريش استعدادًا لإرسالها إلى قطاع غزة، قادمة من بولندا وتحمل على متنها نحو 81 طنًا من الغذاء والدواء.

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وصول أضخم طائرة مساعدات إلى مطار العريش لإرسالها لقطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية: “إن سيناء خط أحمر ولن يتم التفريط في أي جزء من أراضي مصر”.

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أستاذ علوم سياسية: "سيناء خط أحمر والشعب مع السيسي للدفاع عن مصر"

