نجوم الفن في وقفة تضامنية مع فلسطين أمام المنصة..اليوم

دعى عدد كبير من نجوم الفن إلى وقفة تضامنية مع الأحداث الفلسطينية أمام المنصة بمدينة نصر.

تتضمن الوقفة عدد كبير من نجوم الفن المصري، من بينهم “عمرو يوسف، إيمان العاصي، حمادة هلال، باسم سمرة، ومنذر رياحنة، دينا الشربيني، إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم، نهال عنبر”.

نظمت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية سابقة خلال الأيام القليلة الماضية، وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين على حضور الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وجاء من بينهم: "نقيب التمثيليين الفنان أشرف زكي، أحمد بدير، سيد رجب، خالد الصاوي، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، عزوز عادل، عمرو عبدالجليل، سيمون، الإعلامي طارق علام، سامح حسين، مجدي كامل وزوجته مها أحمد، لبلبة، سماح أنور، أنوشكا وآخرين.

اتحاد النقابات الفنية يرد على قصف المستشفى الأهلي المعمداني

وأصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا صحفيًا للرد على قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، واصفًا الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر.

وقال البيان: “هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد على الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج”.

وأضاف البيان: "الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لم تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائمًا وأبدًا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة.

وتابع بيان اتحاد النقابات الفنية: "لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الأبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون".

واستكمل: "نستنكر وبشدة ما حدث مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في المستشفى الأهلى المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصرنا العزيزة أن نتوقف من 5 إلى 10 دقائق الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري في جميع مواقع التصوير حدادًا وتضامنًا مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة".