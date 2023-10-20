اللقطات الأولى من قصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة التي لجأ إليها مئات النازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اللقطات الأولى من موقع الحادث، إذا تساقطت أجزاء من المبنى، فيما يحاول المسعفون إنقاذ المصابين من الحادث.

إسرائيل تواصل مجازرها في غزة

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها الوحشية، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالاً ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى "الأهلي المعمداني" بمدينة غزة.

وتصر إسرائيل على مُواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.