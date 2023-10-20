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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد النحاس يكشف ذكرياته السيئة أمام سيمبا.. ويحذر الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عماد النحاس ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه لا ينسى ذكريات مواجهة سيمبا التنزاني حين كان لاعباً في الإسماعيلي عام 2001.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة بالعاصمة دار السلام، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري الإفريقي.
وقال النحاس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه فوجئ خلال مباراة الإياب ضد سيمبا في تنزانيا باقتحام بعض المشجعين للملعب وقام أحد المشجعين بالاعتداء عليه من خلال زجاجة في ظهره وأدى الأمر لإصابته بجرح قطعي عميق.
وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للأهلي خاصة أن الأجواء هناك ليست سهلة على الإطلاق والرطوبة مرتفعة وهو أمر مرهق للأهلي.

غياب عبدالمنعم

يغيب محمد عبدالمنعم عن النادي الأهلي في المواجهة المنتظرة أمام سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.

وينضم محمد عبدالمنعم لغيابات الأهلي والتي تشمل كل من علي معلول وأنتوني موديست وعمرو السولية و كريم فؤاد و كريم نيدفيد و محمود متولي و حمزة علاء.

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