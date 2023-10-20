تعليق عمرو أديب على خناقة أنغام وأفيخاي أدرعي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالرد القوي للمطربة أنغام على متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، مؤكدًا أنها أظهرت قوتها الخشنة أمامه.

وقال خلال صفحته على موقع "إكس" الخميس: الست أنغام دي القوه الناعمة بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنة حاجه حتكيفك تمام".

واشتعلت معركة بين أنغام وأفيخاي على مواقع التواصل الاجتماعي بدأتها المطربة بتغريدة دعت فيها عليه بالموت، ليهاجمها، فردت عليه برسالة قوية.

وقالت: "أنت يا أسمك إيه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

أنغام: إحنا اللي بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور

وتابعت: "الإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟".

وأضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأختتمت حديثها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا أسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".