بشروط مقيدة..الإفراج عن دلال أبو آمنة

طمأنت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة متابعيها بصورة جديدة لها مع عائلتها، تعلن بها إطلاق سراحها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت دلال أبو آمنة على الصورة احتفالا بحريتها، قائلة:"عد قضاء ليلتين في السجن الإنفرادي ظلمًا وبهتانًا.. أنا حرّة.



حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دومًا وأبدًا

وجسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا..



وتابعت "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة..



وأضافت:"سيبقى صوتي رسولاً للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا

شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف،

ومحبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي واخواتي واصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي.



واختتمت قائلة:"(تم حذف امكانية التعليق بناء على طلب من المحامية حتى انتهاء التحقيق، علمًا أنّه تمّ الافراج عن الفنانة د. دلال بشروط مقيدة، وهي الآن قيد الحبس المنزلي).

تفاصيل اعتقال الفلسطينية دلال أبو آمنة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال دلال أبوآمنة، يوم الثلاثاء الماضي بعد ساعات قليلة من منشور تضامنها مع القوات الفلسطينية في حربها مع إسرائيل.

ولدت دلال أبوآمنة في 9 إبريل عام 1983 بمدينة الناصرة، التي تقع شمال فلسطين، ودرست الدكتوراه في علوم الدماغ، بدأت الغناء في سن الرابعة، إذ شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت حينها اللقب عن أغنية «مريم مريمتي» عام 1987.

عرفت دلال أبوآمنة بمناصرتها القوية لوطنها فلسطين، وأعادت الأغنية الشهيرة “زهرة المدائن” للسيدة فيروز بصوتها في 2017، طبقًا لمشروعها الفني الذي يقوم على إعادة تقديم المادة التراثية الفلسطينية بصيغة غنائية وموسيقية جديدة.

دلال أبوآمنة متزوجة من طبيب العيون والشاعر والمنتج عنان عباسي ولديها منه طفلين لورا وهشام، دخلت دلال أبوآمنة عالم الفن والغناء في عمر الـ16 وتميزت بتقديم أغنيات الهوية الفلسطينية بصوتها المميز.