مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133.. تردد القنوات الناقلة

المؤسس عثمان الحلقة 133.. مسلسل تركي نجح خلال مواسمه الأربعة السابقة أن يحتل أحد أعلى المسلسلات في المشاهدة، ليستكمل طريق نجاحه بموسمه الخامس الذي يحتل ترند جوجل والسوشيال ميديا بشكل أسبوعي بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة له.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133.. قيامه عثمان الحلقه 133، هكذا بحث الملايين من عشاق الدراما التركية ومسلسل عثمان لمعرفة تفاصيل الحلقة الجديدة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة.

مسلسل قيامه عثمان الموسم الخامس

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة عن مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، والصراعات التي خاضها عثمان من أجل أن يقيم الدولة العثمانية.

وبات مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية الناجحة بتركيا وعدد كبير من الدول حول العالم حيث جذب عشاق الدراما التاريخية خاصة كونه من أضخم الانتاج الدرامي في تركيا.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان التركي الموسم الخامس 2023

ويشارك في بطولة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس عدد كبير من الفنانين على رأسهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

فيما يتم عرض مسلسل قيامه عثمان الحلقه 133، بشكل أسبوعي كل خميس، ويمكنك متابعة المؤسس عثمان الموسم الخامس، على قناة أي تي التركية بجانب قناة الفجر الجزائرية ويمكن أن ضبط قناة الفجر الجزائرية على شاشتك عبر التردد التالي:

التردد: 12043.

المعدل الخاص الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

كما يمكنك ضبط قناة أي تي التركية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس من خلال التردد التالي