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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قصف مستشفى غزة تذكرنا بمدرسة بحر البقر (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

عبر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن استنكاره لممارسات الاحتلال في غزة، الذي قتل النساء والأطفال والشيوخ في الغارات المستمرة على القطاع.

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نائبة فرنسية تُحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفجير مستشفى المعمداني

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مستشفى المعمداني.. ضمد جراح الشعب الفلسطيني وأنهارت جدرانه حاضنة شهداء غزة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن الاعتداء على مستشفى المعمداني جريمة بشعة، تتنافى مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين وذكرتنا بقصف العدو الصهيوني لمدرسة بحر البقر.

وأكد أنهم أطلقوا قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني تضم 106 قاطرة محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية و40 ألف بطانية و200 ألف عبوة دواء، وخيام وغيرها ولكن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي، مضيفًا: “نأمل في الساعات القادمة دخول المساعدات لإرسال قافلة أخرى بصدد الإعداد لها”.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وجرى الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

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