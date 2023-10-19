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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات سرقة منزل مواطن بالإسكندرية 

بوابة الوفد الإلكترونية

بناءً لما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه بالإسكندرية. 

تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (صاحب الحساب) باكتشافه سرقة (بعض المحتويات) من داخل شقة ملكه كائنة بمنطقة المعمورة، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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