تجديد حبس مُتهم بالتعدي اللفظى على فتاة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، قراراً بتجديد حبس شاب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة بالسب والشتم عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" في الجيزة.

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وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

وجرى تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.