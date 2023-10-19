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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل الحيل لفتح البرطمان محكم الغلق

فتح برطمان محكم الغلق
فتح برطمان محكم الغلق

البرطمانات من الأشياء المزعجة لدى ربات البيوت، فيصعب عليها فتحها، خاصًة برطمان الصلصة وغيرها، أو البرطمانات المثلجة، ولذلك نقدم لك بعض الأفكار لفتح البرطمان محكم الغلق بكل سهولة.

 

طرق فتح البرطمان محكم الغلق

باستخدام الماء الساخن، ضعي البرطمان بوعاء مملوء بالماء الساخن لمدة دقيقتين، مما سيساعد على فتحه وخصوصاً البرطمانات الباردة.

باستخدام السكين وذلك عبر ضرب الحافة العلوية من البرطمان مع عملية تحريك البرطمان بالشكل الدائري أثناء عملية الضرب، وبهذه الخطوة ستساعدكِ على إخراج الهواء وفتح الغطاء بسهولة ويُسر.

استخدمي منشفة المطبخ النظيفة ورطبيها بالقليل من الماء، واستخدميها للتحكم بفتح الغطاء، وثبتي البرطمان جيداً وستتحكمي بفتح الغطاء بكل سهولة.

قومي بتعرض غطاء البرطمان المعدني لأي من مصادر الحرارة، مما سيؤدي إلى توسعته ونزعه بكل سهولة وبساطة.

عند عملية فتح البرطمانات محكمة الإغلاق، قومي بارتداء القفازات البلاستيكية، فهذه الكفوف ستساعدكِ على تثبيت يدك على غطاء البرطمان ومنعه من التحرك والإنزلاق مما سيمكنكِ من فتحه بكل سهولة.

باستخدام الملعقة الصغيرة قومي بعملية الطرق على أطراف غطاء البرطمان، ثم قومي بفتحه بسهولة، وأيضاً بنفس الملعقة الصغيرة مرريها تحت الغطاء بالكامل مع الضغط على الملعقة نحو الأعلى لإخراج الهواء وفتح البرطمان بسهولة.

قومي بعملية لصق قطعة من الورق اللاصق على جوانب غطاء البرطمان، ثم شديه بقوة بغية فتح البرطمان بسهولة.

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