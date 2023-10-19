قيادي بحركة فتح يكشف مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

أعلن الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، رفضهم مخطط الاحتلال الذي يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأردن قائلا: “إما أن نعيش أحرارا أو نموت كراما”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن قطاع غزة بالكامل تحت قصف الكيان الصهيوني ولا مكان آمن في القطاع، موضحًا أن العدو يستهدف إزالة غزة من الوجود، والبينة التحتية دمرت بالكامل.

وذكر أن المواطنين الفلسطينيين في قطاع يعانون من البطالة والفقر والجوع، مع عدم استجابة العالم إلى إقامة دولة فلسطينية لها ميناء ومطار مما تسبب في أحداث طوفان الأقصى وانفجار الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه.

تحذير من هجوم بري على غزة

وأشار إلى أن عملية طوفان الأقصى أسقطت القناع عن الاحتلال الصهيوني وانهارت الحالة الأمنية التي كان يتباهى بها، والأنظمة التي استخدمها في كاميرات المراقبة والانذار المبكر، وأجهزة رشاشات.

وحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطورة تنفيذه عملية اجتياح بري لقطاع غزة قائلا: "ليس لدينا ما نخسره وستصبح المواجهة بين مواطن فلسطيني سيحارب بعقيدة وجندي إسرائيلي تكتوك".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.