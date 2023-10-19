واتساب يختبر الملاحظات الصوتية ذاتية التدمير

يتيح لك تطبيق WhatsApp أخيرًا خيار إرسال الملاحظات الصوتية دون القلق بشأن تسجيلها أو مشاركتها. يقوم تطبيق المراسلة بطرح ميزة تتيح لك تعيين الملاحظات الصوتية لعرضها مرة واحدة ثم التدمير الذاتي، وفقًا لتقارير WABetaInfo. الآن، ليس هناك حقًا سبب وجيه للاتصال بأي شخص.

تعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه عندما تقوم بتعيين الصورة المرسلة عبر WhatsApp لتكون قابلة للعرض مرة واحدة فقط. عند تسجيل ملاحظة صوتية، سترى الرقم واحد داخل دائرة. ما عليك سوى النقر فوق ذلك، وستصبح ملاحظتك الصوتية بمثابة استماع لمرة واحدة. ومع ذلك، لا يمكنك سماعه مرة أخرى أيضًا، لذلك إذا كنت شخصًا يحب صوتك (نادرًا) أو لتحليل كل ما قلته للتو، فقد ترغب في تخطيه. ويبدو أيضًا أنه سيتم فقدان الصوت إذا أغلق المستلم المحادثة عن طريق الخطأ أثناء الاستماع إليها.

مع تزايد شعبية الملاحظات الصوتية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة خيارًا رائعًا لإرسال كلمة مرور البث الخاصة بك أو معلومات البطاقة أو مجرد ثرثرة باردة إلى الأصدقاء دون أن تخرج إلى هناك. إن القدرة على ضبط رسائلك الصوتية للاستماع إليها مرة واحدة هي حاليًا قيد الاختبار التجريبي على كل من أجهزة Android وiPhone، ولكن من المفترض أن يتم طرحها لمزيد من المختبرين في الأيام المقبلة.