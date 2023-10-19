للدايت.. حضري محشي الباذنجان الصحي

المحشي من الأكلات المفضلة لدى الجميع، لكن يعتقد متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن أن أو خطوات إنقاص الوزن هو الإبتعاد عن المحشي، إلا أن هذا ليس صحيح، فكل شيء إذا تم حسابة جيدًا سوف يصبح متاح، ولذلك نقدم لك طريقة عمل محشي باذنجان للدايت.

محشي

طريقة عمل محشي باذنجان للدايت

المقادير

- مقادير صلصة الطماطم :

النعناع : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

دبس الرمان : ملعقة كبيرة

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الماء : 5 اكواب

- الباذنجان : كيلو (حجم صغير مفرّغ منه اللب)

- برغل : كوب (خشن مغسول بالماء عدة مرات ومصفّى)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم)

- الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (مفروم ناعم)

- حمص : كوب (مسلوق)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي البرغل، والبقدونس، والطماطم، والفلفل الأحمر الحلو، والحمص، والملح، والفلفل الأسود، والبهار المشكل، والكمون، والقرفة، والشطة، والزيت، ثم قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل.

احشي حبات الباذنجان بخليط البرغل لتملئي ثلثيها، ثم رصّيها في قدر.

ضعي معجون الطماطم، والنعناع، ودبس الرمان، والثوم، والماء، في وعاء، وحركي المزيج بواسطة مضرب شبك يدوي لتحصلي على صلصة متجانسة.

اسكبي الصلصة على الباذنجان في القدر، ثم ارفعي القدر على نار متوسطة حتى غليان الصلصة.

خففي حرارة النار، واتركي القدر لمدة 40-45 دقيقة على النار حتى ينضج الباذنجان تماماً.

اسكبي محشي الباذنجان في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.