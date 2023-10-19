ندوات لرفع الوعي السياحي والأثري لدي طلاب مدارس الفيوم.

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023 ، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

تم تنفيذ الندوات بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهى الثانوية للبنات (أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقًا) ، وندوة بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات بشرق الفيوم التعليمية،بحضور كارولين مراد والدكتورة ابتسام محمد، بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر والتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم ، ومسئولى ومشرفة الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال لتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية والأثرية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

تسليم بيان نجاح لطالبة

ومن جهه اخرى كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،قد سلم بيان النجاح الخاص بالطالبة مريم شعبان عبدالرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن حصولها على شهادة التلمذة الصناعية، والتى وجدت صعوبة في استخراجه نظراً لظروفها، وذلك بحضور ذويها، وصديقتها الطالبة شهد جمال حامد عبد السميع من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.

كان محافظ الفيوم قد إلتقى ــ بالطالبة مريم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين واستمع لمطلب ذويها، بشأن صعوبة استخراج بيان نجاح لها، ووجه المحافظ مسئولي مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج البيان لاعتماده، وتم استخراجه واعتماده من قبل محافظ الفيوم وتم تسليمه للطالبة اليوم.

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