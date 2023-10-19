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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الطريقة الصحيحة لحفظ زيت الزيتون.. احميه من التأكسد

زيت الزيتون
زيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت ذات المذاق المميز واللذيذ، كما يحتوي على العديد من الفوائد الهامة، فهو يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما يقي من الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض السكري، إلا أن البعض لا يعرف الطريقة الصحيحة لحفظ زيت الزيتون ومنعه من التأكسد وفقدان فوائده الهامة، ولذلك نقدم لك الطريقة الصحيحة لحفظه في منزلك بكل سهولة.

 

زيت الزيتون

طرق حفظ زيت الزيتون

منع إختلاطه بالهواء

يجب إحكام إغلاق عبوة زيت الزيتون جيدًا بعد استخدامه، وذلك منعًا لتعرضه للهواء، حيث أن ملامسة الهواء لزيت الزيتون يُقلل من فوائده ويُفقده بعض مضادات الأكسدة التي يحتويها.

 

تخزينه بعبوات ملونة

يُفضل تخزين زيت الزيتون في عبوات زجاجية ملونة وغير شفافة؛ لتجنب دخول الضوء إليه، كما يُمكن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ لحفظه.

 

منع تخزينة في عبوات بلاستيكية أو المعدنية

إذا قومتي بتخزين زيت الزيتون في عبوات بلاستيكية سواء كانت شفافة أو ملونة، وكذلك العبوات المعدنية، فسوف يتفاعل الزيت من مادة البلاستيك أو المعدن، مما يفقد الزيت خصائصة وفوائدة.

 

يوضع في درجة حرارة معتدلة ومكان مظلم

يُخزّن الزيت في مكان مُظلم وجاف، وفي درجة حرارة 14 درجة مئويّة تقريبًا، ويمكن تخزينه في درجة حرارة المطبخ التي قد تصل إلى 21 درجة مئويّة تقريبًا.. ولهذا السبب لا يجب إضافة زيت الزيتون مباشرًة على النار، بل يتم وضعه بعد طهي الطعام وغلق النار.

 

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