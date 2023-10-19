Find N3 القابل للطي من أوبو يأتي بشاشة كبيرة

جذب أول هاتفين قابلين للطي أفقيًا من شركة أوبو انتباهنا بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع "الذهبية" الأقصر 9:8.4، ولكن مع Find N3 الجديد تمامًا، انحازت الشركة إلى تصميم أكثر تقليدية، مدعومًا ببعض الحيل البرمجية الجديدة لتعزيز المهام المتعددة. خبرة. ناهيك عن مجموعة مطورة من الكاميرات الخلفية التي تحمل علامة Hasselblad، ومتانة قابلة للطي محسنة بشكل كبير، وشريط تمرير التنبيه الموروث من OnePlus - كما رأينا بالفعل في Find N3 Flip الأخير.

تأتي شاشة AMOLED الجديدة القابلة للطي في هاتف Find N3 بعرض 7.8 بوصة، مع دقة تبلغ 2240 × 2268، والتي تنتهي بكثافة بكسل تبلغ 426 نقطة في البوصة. بقدر ما يتعلق الأمر بالتجاعيد، فهو أقل وضوحًا من ذي قبل، لذلك من العدل بالتأكيد أن نطلق عليه "خالي من التجاعيد تقريبًا" هذه المرة. الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هنا هي الطلاء الجديد للشفاء الذاتي، والذي يمكنه على ما يبدو تنعيم الخدوش للحفاظ على اللوحة في حالتها الأصلية لفترة أطول قليلاً.

مع زيادة ارتفاع الجسم، تتميز شاشة غطاء Find N3 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 أكثر دراية - وربما أكثر عملية - (على الرغم من أنها لا تزال أقصر من Xiaomi Mix Fold 3 على سبيل المثال). لدينا هنا لوحة AMOLED مسطحة مقاس 6.3 بوصات، وأبعاد 2484 × 1116 (431 نقطة في البوصة)، وتشبه إلى حد كبير الشاشة المرنة، فهي تدعم تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز لتقليل إجهاد العين، ومعدل تحديث من 1 إلى 120 هرتز، وDolby Vision، وHDR10+، وما يصل إلى 1400 شمعة في وضع السطوع العالي وما يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع. وهذا أمر جدير بالملاحظة، بالنظر إلى أن العديد من الهواتف السابقة القابلة للطي تتمتع بخصائص عرض أضعف على الشاشة الداخلية.



تم تصميم Find N3 بمفصلة Flexion من الجيل الثالث من شركة أوبو، والتي تتكون من معدن سائل قائم على الزركونيوم من أجل الضغط، بالإضافة إلى الفولاذ الذي طورته الشركة ذاتيًا من فئة الطائرات من أجل القوة. ويتم دعم الشاشة المرنة أيضًا بألواح دعم من ألياف الكربون لتعزيز القوة الهيكلية، مما يجعل الجهاز "أكثر مقاومة للاعوجاج بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالأجهزة القابلة للطي من الجيل السابق". والأفضل من ذلك، أن شركة أوبو طلبت من شركة TÜV Rheinland التصديق على متانة هاتف Find N3 التي تصل إلى مليون مرة، وهو أكثر من ضعف متانة هاتف Find N2 التي يبلغ عددها 400000 مرة، ناهيك عن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5 الذي يبلغ 200000 مرة. يظل عدد الطيات عند 100000 لكل من اختباري 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) و-20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت). على الرغم من عدم وجود تصنيف حماية من الدخول هنا، فقد طبقت شركة أوبو عملية مقاومة للطقس لجعل جهاز Find N3 مقاومًا للرذاذ.

يعد التصوير الفوتوغرافي أيضًا ترقية مهمة هنا. Find N3 هو أول هاتف ذكي مزود بمستشعر Sony LYTIA-T808 بدقة 48 ميجابكسل (4:3) و1/1.43 بوصة (في الواقع 52 ميجابكسل، 1/1.35 بوصة كاملة - أكبر بنسبة 20 بالمائة من المنافس الرئيسي). يبدو أن هذا هو المستشعر الأول الذي يتميز ببنية بكسل ترانزستور من طبقتين، وهي خدعة ماكرة للسماح لكل بكسل بتلقي المزيد من الضوء، وبالتالي المزيد من تفاصيل الصورة. تذهب شركة Sony إلى حد الادعاء بأن هذه الشريحة "تنافس المستشعر عالي الجودة مقاس 1 بوصة". بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الكاميرا الرئيسية المكافئة f/1.7 مقاس 24 ملم مزودة بتقنية تثبيت الصورة البصرية.