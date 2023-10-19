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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمني يؤكد أهمية استقرار الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية

اللواء رجائي نيازي
اللواء رجائي نيازي

أكد اللواء رجائي نيازي، الخبير الأمني، والباحث القانوني، أن استقرار الجبهة الداخلية أمر ضروري في ظل الظروف المحيطة بالدولة المصرية، وذلك من خلال دعم القيادة السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "نيازي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، أن وزارة الداخلية تلعب دورًا مهمًا في استقرار السياحة، التي تعتبر المورد الرئيسي لتدفق العملة الصعبة للدولةحيث تؤمن السائح منذ وصوله إلى المطارات والموانئ وحتى دخوله إلى الدولة وخروجه منها.

وأشار إلى أن صور الابتزاز الإلكتروني أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي الهائل، محذرًا من استغلال الهاكرز للإنترنت في الإضرار بالأفراد.

 

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