خبير أمني يكشف طرق الهاكرز لاختراق الهواتف الذكية

كشف اللواء رجائي نيازي، الخبير الأمني والباحث القانوني، عن طرق اختراق الهواتف الذكية من قبل الهاكرز، وذلك من خلال إرسال رسائل تحتوي على روابط تؤدي إلى اختراق الهاتف أو الكمبيوتر، ومن ثم استخدام هذه البيانات لاختراق الحسابات البنكية أو في عمليات ابتزاز.

وأوضح نيازي خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الهاكرز يتبعون عدة طرق لاختراق الهواتف الذكية، منها:

- إرسال رسائل تحتوي على روابط تؤدي إلى اختراق الهاتف أو الكمبيوتر: يقوم الهاكرز بإرسال رسائل إلى المستخدمين تحتوي على روابط تؤدي إلى مواقع أو تطبيقات ضارة، وعند قيام المستخدم بالنقر على هذه الروابط، يتم تثبيت البرنامج الضار على الهاتف أو الكمبيوتر، والذي يمكن استخدامه لاختراق الجهاز.

- استغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية: قد يستغل الهاكرز الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية لاختراقها، وذلك من خلال تطوير برامج أو تطبيقات ضارة تستغل هذه الثغرات.

- الحصول على بيانات المستخدم من خلال الهندسة الاجتماعية: يستخدم الهاكرز تقنيات الهندسة الاجتماعية لاختراق الهواتف الذكية، وذلك من خلال خداع المستخدمين للحصول على بياناتهم الشخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.

وحذر الخبير الأمني من ضرورة الوعي بمثل هذه الممارسات، والحفاظ على الخصوصية قدر الإمكان، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

- عدم فتح رسائل من مصادر غير معروفة: يجب عدم فتح رسائل من مصادر غير معروفة، خاصةً إذا كانت تحتوي على روابط أو مرفقات.

- تحديث نظام التشغيل للهاتف الذكي: يجب تحديث نظام التشغيل للهاتف الذكي بشكل مستمر، وذلك لإصلاح أي ثغرات أمنية قد تكون موجودة.

- استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات للحماية من البرامج الضارة.



