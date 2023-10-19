روما يرد على أنباء تورط لاعبيه في فضيحة المراهنات

رد نادي روما الإيطالي على أنباء اتهام لاعبيه في فضيحة المراهنات الأخيرة والتي تطال الثنائي نيكولا زاليفسكي وستيفان الشعراوي.

وأصدر النادي بيانا يؤكد دعمه الكامل للاعبيه في الأزمة الأخيرة، أكد خلاله أن روما لديه ثقة كاملة في لاغبيه وأنهما ليس لهما علاقة بهذا الأمر.

أزمة المراهنات

من جانبه نفى مدافع لاتسيو نيكولو كاسالي ومدافع يوفنتوس فيديريكو جاتي، أي تورط لهما في هذه القضية بينما يخضع نيكولو زانيولو لتحقيق رسمي، على الرغم من إصراره على أنه راهن فقط في لعبة البلاك جاك وغيرها من ألعاب الورق الإلكترونية، وليس في الأحداث الرياضية وبالتأكيد ليس في مباريات كرة القدم.

وكان زانيلو قد غادر روما في الشتاء الماضي ويلعب زانيولو لصفوف أستون فيلا الانجليزي بعد إعارته من جلطة سراي التركي

